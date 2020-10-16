5 أسباب لشراء هواتف الآيفون 12 الجديدة

المستقلة …. أعلنت شركة أبل الأمريكية عن أحدث هواتفها المنتظرة من قبل عشاقها وهي سلسلة الآيفون 12 الجديدة.

جاءت السلسلة بفلسفة تصميم تعتبر مألوفة بالنسبة لمستخدمي هواتف الآيفون، حيث تتشابه بنفس لغة التصميم مع هواتف الآيفون 5 الذي سبق و أطلقته الشركة منذ اكثر من 7 سنوات.

اليوم بدء الحجز المسبق على اجهزة الايفون 12 الجديدة و ايفون 12 برو، وينصح المهتمين بمجموعة من الأسباب لاقتناء الايفون الجديد، ومنها:

– السرعة و الاداء العالي

تتميز هواتف الآيفون 12 الجديدة بالسرعة العالية والاداء المميز الذي يعد الاقوى بين وسلسلة الايفون لغاية الايفون، حيث دعمت شركة أبل سلسلة الآيفون 12 لهذا العام بمعالج A14 bionic والتي تتميز بسرعة معالجة البيانات والعمليات بشكل اسرع و ادق من السابق.

– التصميم و الشاشة

تأتي هواتف الايفون 12 بشاشة جديدة من نوع AMOLED والتي هي المرة الأولى في هواتف الايفون مع حماية من السيراميك أسمته شركة ابل Ceramic sheiled والذي يوفر الحماية للشاشة ويمنع الخدوش الخارجية.

أما من ناحية التصميم فتعتبر لغة التصميم جديدة لغير المستخدمين لهواتف الايفون مع الوان جديدة ومتعددة تمكنك من اختيار الأنسب لك.

– الكاميرا

اذا كنت تفضل التصوير ومن هواته فإن أجهزة الايفون 12 الجديدة هي الانسب اليك بهذا الخصوص، حيث أضافت شركة أبل كاميرا ليدار LiDAR الجديدة و 30عدسات مع مثبت بصري جديد أشبه بالكاميرات الاحترافية، بالإضافة الى التحسينات بالتصوير الليلي.

– الاتصال وميزة الجيل الخامس 5G

جاءت هواتف الآيفون لهذا العام مدعومة بميزة الاتصال عبر الجيل الخامس لتقدم تجربة مميزة في مجال الاتصال ولتكون سلسلة الآيفون 12 محملة باقوى المواصفات التي تخص الجيل الخامس واعلى الترددات.

– السعر

هواتف الآيفون 12 هذه السنة لم تأتي بتغيير الاسعار فقد حافظت شركة ابل على نفس التسعير لإجهزتها مقارنة بالأجهزة من الفئة العليا من الشركات الاخرى، فإذا كنت تعتقد أن اسعار هواتف الآيفون العام الماضي ليست بالمشكلة لديك أو اقتناء جهاز اخر من شركة اخرى بنفس الاسعار فعليك الاختيار تماماً أحد أجهزة الايفون 12 الجديدة.