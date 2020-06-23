5 أسباب لا تتوقعها وراء زيادة وزنك

يتبع البعض أنظمة غذائية متعددة مع ممارسة التمارين الرياضة دون تحقيق فقدان الوزن المطلوب، مما يسبب الشعور بالإحباط، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التي يغفلها الكثيرون ويجب الانتباه لها من أجل التخلص من الوزن الزائد.

إليك أسباب غير متوقعة تتسبب في اكتساب الوزن وتؤدي إل فشل الدايت، وفقًا لما نقلت مجلة “الكونستلو” عن موقع “Healthline”.

1-عدم الإهتمام بتناول البروتين

عدم حصول الجسم على حصته الكافية من البروتين يوميًا والذي يتوفر في الكثير من الأطعمة، قد يتسبب في اكتساب الوزن، ويؤدي إلى صعوبة فقدان الوزن لمن يتبع الحميات الغذائية، وذلك لأن البروتين يتم هضمه ببطء أكثر من الكربوهيدرات ويعطي شعورًا بالشبع والإمتلا،ء مما قد يقي من الإفراط في تناول الطعام.

2-الإفراط في تناول الأطعمة الصحية

يعتقد البعض أن الإفراط في تناول الأطعمة الصحية، مثل بعض أنواع الفواكه والكينوا والشوفان وغيرهم، لا يكسب الوزن الزائد، ولكن تلك الأطعمة بالرغم من أنها مغذية وتحتوي جميع العناصر التي يحتاجها الجسم إلا أن الإفراط في تناولها يكسب الجسم المزيد من السعرات الحرارية الزائدة عن حاجته، مما يسبب زيادة الوزن، لذلك على قدر الاهتمام بتناول أطعمة صحية يجب حساب السعرات الحرارية.

3-الجفاف

نشرت جامعة برمنجهام دراسة تشير إلى أن شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية فقدان الوزن إذ يتسبب ذلك في الشعور بالامتلاء والشبع، ويقلل من فرص تناول الطعام، كما أن عدم تناول الماء يتسبب في الإصابة بالجفاف، مما يجعل الجسم يحتفظ بالماء من أجل القيام بالوظائف الحيوية الضرورية ويزيد الوزن.

4- الإفراط في ممارسة الرياضة

لا شك أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد بشكل فعال في التخلص من الوزن الزائد والحفاظ على اللياقة البدنية، ولكن الإفراط في ممارسة الرياضة بشكل ثابت ومستمر دون تغير في الكثافة والحصول على فترات راحة قد يزيد من الشهية، ما يجعل الشخص يُقبل على تناول المزيد من الأطعمة ويعطي ذلك نتائج عكسية.

5-الإرهاق في العمل

يتعرض البعض للإرهاق والضغط في العمل بشكل يومي، ويساهم ذلك في إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، الذي يتسبب في نقل الدهون الثلاثية إلى الخلايا الدهنية الحشوية، مما يزيد من تخزين دهون البطن، وتؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة أيضًا إلى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى الشعور المستمر في الجوع والإفراط في تناول الطعام.