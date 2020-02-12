5 أرقام قياسية رومانسية تحتفل بالفالنتاين

المستقلة / مع اقتراب عيد الفالنتاين هذا العام، يستعد الكثيرون لتسجيل أرقام قياسية تعبيراً عن مشاعر الحب الدافقة بالمناسبة.

وسلط موقع غينيس للأرقام القياسية الضوء على أبرز هذه الأرقام التي ينتظر تسجيلها هذا العام، أو التي تم تسجيلها في الأعوام السابقة.

أكبر عدد من الأشخاص يأكلون من نفس الفطيرة

ستحاول سلسلة مطاعم فابيانو تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأزواج الذين يتناولون نفس قطعة السباغيتي في فرنسا عاصمة الرومانسية في العالم.

وابتكرت السلسلة طبق باستا إيطالي بإصدار محدود يتكون من قطع بطول 60 سم مع صلصة الطماطم الطازجة اللذيذة.

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أطول طابور للبانكيك

شجعت حملة “نوتيلا سبير ليتيل لوف” الأزواج على مشاركة رسائل حب صغيرة ترتبط كل منها بقطعة بانكيك، وتم صنع 896 فطيرة ووضعها على قمة هيكل كبير على شكل قلب. وحققت الحملة نجاحاً كبيراً، حيث تلقت أكثر من 3900 رسالة.

أطول سلسلة من القلوب الورقية

طلبت مؤسسة القلب البريطانية من حوالي 18000 من مؤيديها المساعدة في تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية لأطول سلسلة من القلوب الورقية، ودعم هذه المحاولة نجوم من عالم الرياضة والترفيه، بما في ذلك أولريكا جونسون وإستير رانتزن وغابي روسلين وفريق منتخب إنجلترا للهوكي، وجميعهم كتبوا رسائل شخصية ليتم تضمينها في السلسلة.

أكبر تجمع لنساء بثوب الزفاف

نظم متجر “سيدكا موفياس” لملابس الزفاف في إسبانيا أكبر تجمع لنساء يرتدين أثواب الزفاف، وشاركت فيها 1347 امرأة من جميع أنحاء إسبانيا.

ومن بين المشاركات برزت تيريزا بيرنا البالغة من العمر 92 عاماً، والتي كانت ترتدي فستان الزفاف لأول مرة، حيث لم تتمكن من السير في الممر في ثوب تقليدي عندما تزوجت في 1951.

أكبر تجمع للعناق

حطمت مدينة بيرغامو الإيطالية رقماً قياسياً لأطول تتابع عناق، وتم تسجيل هذا الرقم في إطار حملة دعم للمدينة لإدراجها في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وشارك أشخاص من جميع الأعمار في هذه المحاولة، حيث أنشأوا خطاً بطول 5 كيلومترات