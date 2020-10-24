أرقام بارزة لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

(المستقلة) – حسام الدين جمال – شهد الفوز الذي حققه ريال مدريد على مضيفه برشلونة بنتيجة 3-1، في الكلاسيكو بالجولة السابعة من الدوري الإسباني، تحقيق عدة أرقام تاريخية وبارزة.

أبرز الأرقام الذي شهدها الكلاسيكو هو فشل ليونيل ميسي، نجم برشلونة وقائده، في التسجيل بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد للمرة السادسة على التوالي، وتحديدا منذ هدفه في التعادل 2-2 بالجولة الـ36 من موسم 2017-2018 بالدوري الإسباني.

وحافظ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على سجله بلا خسارة كمدرب في ملعب “كامب نو” معقل برشلونة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 أخرى خلال 6 مواجهات لعبها كمدير فني لريال مدريد بملعب البارسا.

وأصبح أنسو فاتي، لاعب برشلونة الصاعد، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الكلاسيكو، بعمر 17 عاما و359 يوما، علما بأنه أحرز الهدف رقم 400 للفريق الكتالوني في مبارياته ضد غريمه ريال مدريد.

يذكر أن ضربة الجزاء التي سجل منها سيرخيو راموس هدف ريال مدريد الثاني هي أول ضربة جزاء يسجلها الفريق المدريدي في “كامب نو”، منذ عام 2013.