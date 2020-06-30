5 أخطاء نرتكبها عند تعقيم المشتريات

على الرغم من حرص البعض على تعقيم المشتريات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها وتزيد الأمر سوءًا.

ونشرت مجلة “الكونسلتو” الصحية عددًا من الأخطاء التي يجب تجنبها عند تعقيم المشتريات، نقلاً عن موقع “Eat this”.

1-عدم غسل اليدين أولاً

بعد العودة من خارج المنزل، يجب غسل اليدين قبل لمس المشتريات أو الأسطح أو أي شيء، وإذا لم يتم عمل ذلك، فإن المجهود المبذول في تعقيم الأشياء يصبح غير نافعًا.

2-عدم تعقيم الأسطح

من الضروري تعقيم أسطح المطبخ جيدًا قبل تفريغ المشتريات، للتخلص من البكتيريا والفيروسات والجراثيم، وذلك باستخدام المطهر الذي يحتوي على 70% من الكحول.

3-غسل الطعام بالماء والصابون

يؤدي غسل الطعام باستخدام الماء والصابون إلى ترك مذاق غريب غير مرغوب فيه، لذا يُقضل فتح صنبور المياه الباردة الجارية لغسل الفواكه والخضروات مثل البطاطس والجزر وغيرها.

4-عدم غسل حقيبة الشراء القماشية

في حال شراء المنتجات ووضعها في حقيبة قابلة للتخزين والاستعمال المتكرر مثل الحقائب القماشية، فلا بد من الحرص على غسلها فور العودة إلى المنزل، ثم تخزينها.

5-القلق المفرط في تعقيم المنتجات

لا يوجد أي دليل أن كوفيد 19 ينتشر على البضائع المعلبة والمخزنة، حسبما ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لذا لا يجب الإفراط في القلق بشأن تعقيم المنتجات، بل تطهيرها وتركها حتى تجف قبل تخزينها.