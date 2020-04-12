5 آثار مستقبلية لكورونا على عادات طعامنا

المستقلة /من المعروف بأن تأثير فيروس كورونا قد غير نمط حياتنا بشكل كبير، ابتداء من البقاء في المنزل إلى التعامل مع إجراءات الإغلاق. ونمر جميعاً بمجموعة كبيرة من تغييرات نمط الحياة وخاصة في عادات تناول الطعام.

فيما يلي 5 طرق سيغير بها فيروس كورونا المستجد عادات الطعام لدينا، بحسب ما نقل موقع “سويرلستر” الإلكتروني:

1- المزيد من الطبخ في المنزل

تقول الأبحاث أن 32% من البالغين يتناولون الطعام في المطاعم بشكل مستمر. إلا أن البقاء في المنزل سيجبرهم على إعداد الوجبات بأنفسهم بسبب إغلاق المطاعم، وهذا قد يتطور ليصبح عادة جيدة في المستقبل بعد انتهاء أزمة كورونا.

2- تناول الطعام الصحي

ازداد الاهتمام بتناول الأطعمة المعززة للمناعة، بعد انتشار فيروس كورونا، لذا قد يتبع الكثيرون أسلوب تناول الطعام الصحي أكثر من ذي قبل حتى بعد تعافي العالم من جائحة كورونا.

3- المزيد من الأطعمة الآمنة

بعد تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، بات الكثيرون يهتمون بسلامة الغذاء وخلوه من الجراثيم والفيروسات التي تسبب التسمم الغذائي، عبر الامتناع عن شراء الأطعمة المكشوفة والاعتماد على الأغذية المختومة أو المعلبة.

4- تناول الأطعمة الأقل غرابة

يعشق البعض الأطعمة غير الاعتيادية، مثل المأكولات البحرية واللحومات الغريبة، إلا أن سوق الحيوانات في ووهان الذي يعتقد بأنه مصدر فيروس كورونا، جعل الكثيرين يمتنعون عن تناول أي أطعمة غريبة، حتى أن البعض بدأ بالامتناع عن اللحوم بجميع أنواعها.

5- المزيد من الطعام المحلي

أفضل جزء في تغيير العادات الغذائية هو عودة الطعام المحلي، مع تزايد اهتمام المستهلكين بمصادر طعامهم.