افتتاح عيادات استشارية داخل المستشفيات بعد الدوام الرسمي

المستقلة..قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية فتح عيادات طبية استشارية في بعض المستشفيات الحكومية تعمل بعد الدوام الرسمي وتضم اطباء اختصاص وتقدم افضل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية وحسب ماتقتضيه المصلحة العامة .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي استنادا الى بيان وزارة الصحة والبيئة دائرة التخطيط وتنمية الموارد قررت الدائرة افتتاح عيادات طبية استشارية تعمل بعد الدوام الرسمي في عدد من المستشفيات الحكومية وترتبط بها حسب قانون العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986 المعدل بهدف تقديم افضل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية وبأسعار مناسبة .

واشار الى ان العيادات المذكورة ستضم الملاكات الطبية من العاملين في المستشفى خارج اوقات عملهم الصباحي او من الاطباء المتقاعدين للاختصاصات ( الباطنية والنسائية والتوليد والاطفال والجراحة العامة والعيون والانف والاذن والحنجرة وامراض المفاصل والجلدية والاسنان ) واضاف ان العاملين في مجال الفحوص التشخيصية سيكون دوامهم حسب الاحتياج في وحدات المختبر والاشعة والسونار والرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني اضافة الى وحدة الضماد .

وذكر الجميلي انه كمرحلة اولى سيتم افتتاح العيادات الاستشارية في عدد من المستشفيات ففي بغداد وضمن صحة الرصافة ستكون في مستشفى النعمان العام، والشهيد الصدر العام، وابن البلدي للاطفال والنسائية، وفاطمة الزهراء (ع) للنسائية والأطفال، وفي مدينة الطب مستشفى حماية الاطفال التعليمي، وفي البصرة مستشفى المؤانى التعليمي، والنجف مستشفى الحكيم العام، ومستشفى الامام الصادق في بابل .