4 نصائح للقيادة أثناء تشكل الضباب

وتحتاج القيادة أثناء تشكل الضباب للذكاء والتحلي بالصبر، إلى جانب الالتزام بالعديد من الأمور الهامة التي يجب اتباعها لضمان سلامة السائقين.

ومن النصائح الهامة التي يجب اتباعها عند القيادة بالضباب:

1- تشغيل الأنوار العاديّة (المنخفضة) الحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي والأنوار الأماميّة.

2- تخفيف السرعة أثناء القيادة، الانتباه لحدوث أي طارئ، مثل المركبات المتوقّفة، أطفئ الراديو ولا تستخدم الجوّال.

3- استخدم المسّاحات ومزيل التكثّف، استخدم جهة الطريق اليمنى تجنّب تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسارب.

4- استخدم اشارات سيّارتك الضوئيّة للانعطاف عدم التوقف على طريق سريع أو مزدحم، الحذر من السيارات بطيئة الحركة و المركونة فقد لا يستعمل السائقون الآخرون المصابيح الأمامية.