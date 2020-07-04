4 غيابات في قائمة ريال مدريد ضد بيلباو .. بالفيديو

(المستقلة)… أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليجا.

وشهدت القائمة غياب فاران وناتشو وهازارد للإصابة، بينما استبعد زيدان خاميس رودريجيز بقرار فني.

وضمت القائمة 23 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، مارسيلو، ميندي، وخافي هيرنانديز.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، أسينسيو، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف برشلونة.(النهاية)