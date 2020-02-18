4 عوامل ترجح كفة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض المستقلة في السطور التالية 4 عوامل ترجح كفة ليفربول أمام أتلتيكو في المواجهة الأوروبية، ومواصلة حملة الدفاع على اللقب الذي حققه الموسم الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي.

الهجوم القوي:

يمتلك ليفربول خط هجوم ناري قوامه الأساسي هو الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وسجل فريق المدرب يورجن كلوب 91 هدفا في 42 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، بمعدل يزيد عن هدفين لكل مباراة، علما بأن شباكه اهتزت 39 مرة.

ثلاثي هجوم الليفر 44 هدفا هذا الموسم، أي نصف أهداف الفريق تقريبا، بواقع 18 هدفا لصلاح و16 لماني و10 أهداف لفيرمينو.

في المقابل فإن أتلتيكو الذي يعاني من تذبذب النتائج لا يقدم أداء هجوميا قويا الموسم الحالي، حيث سجل 37 هدفا فقط في 32 مباراة.

وضعية مريحة في الدوري الإنجليزي:

ليفربول لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل مرة واحدة فقط، ويتصدر ترتيب البريمييرليج برصيد 76 نقطة من 26 مباراة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 25 لقاء.

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الفارق المريح بين ليفربول وأقرب ملاحقيه في الدوري الإنجليزي واقترابه من حسم اللقب يوفر له مساحة أكبر للتركيز في دوري أبطال أوروبا.

غيابات أتلتيكو مدريد:

يعاني الفريق المدريدي من عدة غيابات في قوامه الأساسي، حيث يعاني الظهير الأيمن كيران تريبيير وثنائي الهجوم جواو فيليكس ودييجو كوستا من إصابات.

كذلك تحوم الشكوك حول جاهزية المهاجم ألفارو موراتا لخوض الموقعة الأوروبية أمام ليفربول، بسبب معاناته من مشاكل بدنية.

أفضلية الإياب:

ليفربول صعد في صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ما يمنحه أفضلية لعب مباراة إياب ثمن النهائي على أرضه ووسط جماهيره، ما يعزز حظوظه نظريا في حصد بطاقة التأهل حال تعثره ذهابا.

واستفاد الليفر من هذه الأفضلية في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية، بعدما خسر 0-3 خارج أرضه أمام برشلونة الإسباني، قبل أن يفوز 4-0 على ملعبه إيابا.