4 طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق بالصيف

يعانى الكثيرون منا بسبب رائحة العرق خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقد لا تحقق مزيلات العرق الحماية الكافية على مدار اليوم للخروج من هذه الأزمة، والحقيقة أيضا أن الاستحمام ثلاث مرات في اليوم غير عملي لذلك لابد من الوصول إلى عدد من الطرق الطبيعية التى تمنع رائحة العرق على مدار اليوم.

وفي هذا التقرير نقدم عدد من الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة الجسم على مدار اليوم كما نقلت “اليوم السابع” عن موقع “بولد سكاى” الهندى.

الاستحمام بالصابون المضاد للبكتيريا

لك ان تعلم أن العرق ليس مسئولا عن الرائحة، ولكن عندما يختلط العرق مع البكتيريا الموجودة على بشرتك تنتج الرائحة، لذلك الطريقة الوحيدة للقضاء على رائحة الجسم هى القضاء على البكتيريا المسببة لها.

استخدم صابون الاستحمام المضاد للبكتيريا للحفاظ على نظافة بشرتك ولكي تبقى رائحتها منعشة، لكن احذر بعض الأنواع التى تحتوي على مواد كيميائية، واستعن بالمكونات الطبيعية مثل الصابون المكون من زيت شجرة الشاي والأوريجانو والنعناع والكافور، فهذه المواد الطبيعية لها خصائص مقاومة للروائح والبكتيريا لتبقى رائحتك رائعة.

التيشرتات القطنية

ارتداء قميص داخلى قطنى طريقة رائعة لمنع رائحة الجسم، حيث يمتص العرق، ومن ثم تقل رائحة الجسم، لكن احذر ارتداء تيشرت مكون من أقمشة صناعية تزيد من انتاج البكتيريا مما يزيد من رائحة العرق، استخدم الأقمشة الطبيعية مثل القطن.

خل التفاح

خل التفاح يحتوى على خصائص مطهرة تقتل البكتيريا، بالإضافة إلى تقليل كمية التعرق ن لذلك جرب وضع خل التفاح على المناطق المعرضة للروائح واشطفها بماء بارد .

نشا الذرة

يعتبر نشا الذرة مزيل عرق طبيعي من خلال احتوائه أيضا على خصائص مضادة للبكتيريا، وتجفيف المنطقة القابلة للتعرق ويستخدم بشكل مركز على المناطق المعرضة للتعرق ويستخدم كبديل لمزيل العرق