4 دول حسمت بشكل كبير التصويت لصالح أحد المرشحين المصريين

(المستقلة)… كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نسبة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، إذ انتهت الهيئة من تلقي النتائج كافة من 139 لجنة بالقنصليات والسفارات في 124 دولة حول العالم.

وقال لاشين في حديث لـ “إرم نيوز”، إن نسبة التصويت في الدول الأربع “الإمارات والكويت والسعودية والبحرين” جاءت في صدارة الدول بنسبة 51 % من عدد المشاركين في الدول كافة، ثم جاءت دولة نيوزلندا بنسبة 5.2%، وبعدها لوس أنجلوس 4.8%، ثم إيطاليا وروسيا بنسبة بلغت4.3%، من إجمالي نسبة مشاركة المصريين بالخارج.

وأشار إلى أنّ الهيئة اعتمدت بشكل نهائي نتيجة التصويت بالخارج بعدما تسلمت نتائج الفرز لجميع اللجان الفرعية، قائلًا إن “التصويت في الإمارات والسعودية لعب دورًا كبيرًا في حسم حشد عدد كبير من الأصوات لصالح أحد المرشحين على مقعد رئيس الجمهورية”.

وتابع لاشين أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أي شكاوى على الإطلاق من قبل السفارات أو القنصليات على مستوى العالم، وهو ما يُمثل ظاهرة فردية في تاريخ العملية الانتخابية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تُعلن أي مؤشرات أو أرقام عن المشاركين في الانتخابات بالخارج والذين يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 6 ملايين ناخب، إذ ينص قانون تنظيم الانتخابات على إعلان النتيحة مجمعة فور الانتهاء من مراحل الاقتراع كافة بالداخل والخارج.

وبشأن الانتخابات في الداخل قال لاشين إن الهيئة لم ترصد أي تجاوزات من المرشحين بخلاف بعض التعليقات والمخالفات خلال فترة الدعاية لا تؤثر على الاقتراع أو ضمان الانتخاب الحر المباشر، وهو ما يعني أن الهيئة لم تلجأ إلى القضاء حتى الآن بشأن الانتخابات الرئاسية على خلاف العمليات السابقة.

وأضاف أن الهيئة تُجري تنسيقًا مع أجهزة الأمن لضمان سير العلمية الانتخابية في شمال سيناء من خلال تأمين الناخبين والمشرفين على الاقتراع، بالإضافة إلى تطبيق خطة تأمين للقضاء سواء داخل اللجان أو في مقار إقامتهم، للحفاظ على أمنهم.(النهاية)