4 بذور تساعدك على ضبط نسبة السكر

باستخدام طرق طبيعية يمكنك ضبط مستوى السكر بالدم في بداية تطوّر حالة السكري، وإبقائه تحت السيطرة ومنع تفاقم المشكلة وحدوث المضاعفات. يعتمد ذلك على مراقبة ما تأكله، وتفادي الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات والسكريات، مع المواظبة على الحركة البدنية، وتناول بعض العلاجات الطبيعية التي تخفض نسبة السكر بالدم، ومنها هذه البذور:

بذور الكمّون. تحتوي هذه البذور على مادة تسمّى “ثيموكينون” تمنع البنكرياس من الإجهاد التأكسدي، وتحفّزه على إنتاج الأنسولين.

بذور الكتّان. إلى جانب احتواء هذه البذور على أوميغا3 والألياف التي تساعد في التغلّب على مقدمات مرض السكري، تحتوي بذور الكتّان أيضاً على عناصر كيميائية نباتية تمنع تأكسد خلايا البنكرياس، وتحفّز نشاطه.

بذور اليقطين. تشتهر هذه البذور باسم (اللب الأبيض) وتناولها شائع كوجبات خفيفة وأطعمة للتسلية. وتمتاز هذه البذور بالإنزيمات التي تمنع تدهور مرض السكري، إلى جانب احتوائها على مغذيات أخرى مفيدة.

بذور الحلبة. توفر هذه البذور عناصر نباتية تمنع امتصاص السكر بالدم، وتحتوي أيضاً على حمض أميني يحفّز إنتاج الأنسولين.