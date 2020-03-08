4 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في السعودية

المستقلة … أعنلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وقالت الوزارة إن 3 من الحالات المصابة بكورونا لمواطنات خالطن الحالات السابقة، مضيفة أن الحالة الرابعة لمواطن قدم عبر الإمارات ولم يفصح عن زيارته لإيران.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السعودية وصل إلى 11 حالة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة أمس السبت، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا قادمتين من إيران والعراق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، مشيرة إلى أن الإصابتين لمواطنتين إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، والثانية قادمة من النجف بالعراق عن طريق الإمارات، إلا أنهما لم تفصحا عن وجودهما بإيران والعراق عند المنفذ السعودي.

وكانت وزارة الصحة أهابت بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز «تواصل الصحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما ناشدت المواطنين التواصل مع المركز في حال رغب اي شخص بالاستفسار حول الفيروس، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.