4 أطعمة ومشروبات تصيبك بالسرطان.. توقف عن تناولها فورًا

المستقلة/ يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بـ السرطان، وذلك نتيجة لتناول بعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية، التي تحتوي على مواد حافظة والسكر.

تعرف على الأطعمة التي تزيد من نسبة الإصابة بـ السرطان والتي يجب توقف عن تناولها فورًا، وذلك وفقًا لموقع “organicwelcome”.

الصودا

لا يحتوي مشروب الصودا على قيمة غذائية، فالكوب الواحد يحتوي على الكثير من السكر والألوان الصناعية الذي يضر بالجسم، كما أنه يسبب تكوين السموم في الكلى، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بـ السرطان.

الدقيق الأبيض

تحتوي العديد من الأطعمة على الدقيق في مكوناتها الطبيعية، كما أنه يتدخل في المكرونة والمخبوزات والكعك، فينصح الأطباء بالتقليل من تناول تلك الاطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض الذي يزيد من خطر الاصابة بمرض السرطان.

مقرمشات البطاطس

تحتوي رقائق البطاطس على مواد حافظة، كما انها محملة بالدهون غير المشبعة والملح الزائد، بالإضافة إلى مواد مسرطنة، فتتفاعل في الجسم، كلما زادت الحرارة في الجسم زادت خطورتها على الصحة.

السمن

السمن من محتويات الطعام التي يجب توقف عن تناولها، فهي مصنوعة من الزيوت النباتية، والتي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى والمعدة.