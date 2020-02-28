4 أشياء غريبة تحدث لجسمك في الشتاء





(المستقلة) – يتعرض الجسم لبعض التغيرات خلال فصل الشتاء، مثل ألم المفاصل، جفاف الشعر، قشرة الرأس، وغيرها من المشكلات التي تطرأ على الجسم في الطقس البارد.

ذكر موقع «new woman» 5 مشكلات شائعة في الشتاء وطرق التعامل معها:

ألم الأسنان:

ربما تشعر بألم الأسنان في الشتاء حتى بدون تناول أي شيء بارد، يمكن أن يتسبب هواء الشتاء البارد في حساسية الأسنان، خاصة إذا كانت الأسنان بالفعل تعاني من بعض المشكلات أو تعرضت لعلاج من قبل مثل الحشوات، أو التيجان، في هذه الحالة تتأثر بالهواء البارد، وهنا يتطلب الأمر زيارة الطبيب لإيجاد حل للأسنان الحساسة.

طقس الشتاء يحرق مزيد من السعرات الحرارية:

المثير للدهشة، يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية في فصل الشتاء، لأن جسمك يعمل أكثر على حرق السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارة الجسم، من ثم تتم عملية الأيض بشكل أسرع، فإذا تمكنت من عدم زيادة الحصص التي تتناولها خلال الشتاء ستكون هذه الفترة هي الأفضل للحفاظ على جسم مثالي.

الصداع النصفي:

في الشتاء تكون أكثر عرضة للصداع النصفي، ويرجع الموقع السبب إلى أننا في الشتاء لا نتعرض لأشعة الشمس، ما قد يتسبب في إنخفاض فيتامين “د”، كما أن جفاف الجسم بسبب تناول كمية أقل من الماء، هو سبب أخر للإصابة بالصداع، وأخيراً الانتقال من الطقس البارد في الخارج إلى الطقس الدافئ في المنزل يزيد فرصة الإصابة بالصداع النصفي، ولتجنب هذه المشكلة عليك أخذ الثلاث أسباب في الاعتبار.

الشد العضلي:

تتعرض العضلات في الشتاء إلى بعض التصلب وصعوبة الحركة بسبب البرد، من ثم أي حركة مفاجئة أو نشاط ثقيل دون استعداد يسبب الشد العضلي والذي يستغرق وجفاف العيون.

تماما مثل البشرة، تميل العيون إلى الجفاف في فصل الشتاء. يتم تغطية سطح العين بطبقة رقيقة من الدموع تساعد على تنظيف عينيك من الأتربة والغبار، كما أنها تساعدنا على الرؤية وتحمي أعيننا من الالتهابات، لكن انخفاض درجات الحرارة تجعل عينيك تجف بسرعة، لذلك ينصح بارتداء النظارات الشمسية أواستخدام قطرات العين المرطبة لكن تحت إشراف الطبيب.