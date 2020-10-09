هند صبري تعلق على فوز برنامج “الأغذية العالمي” بـجائزة “نوبل”

المستقلة / منى شعلان / هنأت الفنانة التونسية هند صبري ، برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد فوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.

ونشرت الفنانة التونسية ، مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، تستعرض خلاله نشاطها كسفيرة ضمن برنامج الأغذية العالمي ، وعلقت على الفيديو قائلة: فخورة أني فرد من عائلة برنامج الأغذية العالمي والتي أشرف بكوني سفيرة لهم على لأكثر من عشرة أعوام.

وأضافت : أهنئ نفسي وزملائي بالمنظمة عبر العالم بحصولها اليوم على جائزة نوبل للسلام وهي تأكيد لنا جميعا أن السلام العالمي لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع في كل مكان.

وكان البرنامج قد أعلن اختيار الفنانة هند صبري كسفيرة له في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عالمي في ١٢ من يناير ٢٠١٠ ، و قامت بالكثير من الأنشطة تحت مظلة البرنامج منها برامج الأغذية المدرسية في مصر وتونس وزيارة مخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين وأيضا زيارة لاجئين سوريين بلبنان، ومؤخرا قامت بزيارة مخيم الروهينجيا وهو أكبر مخيم لاجئين في العالم في نوفمبر ٢٠١٩.

وفاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم ، بجائزة نوبل للسلام لجهوده في مكافحة الجوع في العالم ،والجائزة تتألف من ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ 10 ملايين كورون سويدي (حوالي 950 ألف يورو)، وسيتم تسليمها رسمياً في العاشر من ديسمبر، يوم ذكرى وفاة الصناعي ألفريد نوبل (1833-1896).