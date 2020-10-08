وزير التجارة يعزي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى أربعينية الأمام الحسين (ع)

المستقلة /- سرى جياد/ تقدم وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري اليوم الخميس باحر التعازي إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى أربعينية استشهاد الأمام الحسين عليه السلام.

وقال الجبوري في برقية تعزية تلقتها المستقلة “نعزي الشعب العراقي والامة الاسلامية بحلول عشرين من صفر حيث ذكرى اربعينية الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام في واقعة الطف الخالدة”.

وشدد الوزير على ضرورة استلهام العبر والعطاء الروحي والاخلاقي والتمسك بمنهج الاصلاح الذي اختطه الامام الحسين وانصاره في كربلاء لنصرة الحق ومحاربة الفساد والعبث في الارض

وتابع الجبوري نحن الان بامس الحاجة الى اتباع منهج الإصلاح الذي خرج من أجله الامام الحسين وندعو الى التعاضد والتكاتف لمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية التي يمر بها بلدنا.