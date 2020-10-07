فيديو.. “بكلمات مؤثرة وفيلم وأغنية” أبناء طلعت زكريا يحيون ذكرى وفاته الأولى

المستقلة/منى شعلان/ أحيا عمر زكريا نجل الفنان المصري الراحل طلعت زكريا، الذكرى الأولى لرحيل والده الفنان ، والتى تحل غدا الخميس الموافق 8 أكتوبر.

ونشر عمر عبر حسابه الرسمي بموقع”انستغرام” صورة له وهو يحمل زي الفنان الراحل من فيلمي “طباخ الريس”، و”غبي منه فيه”، وعلق على الصورة قائلًا: “ظننت أنني استسلمت لواقعي.. واعتدت العيش بدون أبي.. لكن وربي أكاد أجن من فرط اشتياقي لك يا فقيد قلبي.. ذكرى وفاة طلعت زكريا 10/8”.

وفي سياق متصل، تستعد الفنانة إيمي زكريا نجلة الفنان الراحل، لطرح أغنية جديدة بصوتها تحمل اسم “بنت أبوها” تزامنًا مع ذكرى وفاة والدها، بالإضافة إلى فيلم قصير عنه ، وسيجسد شخصية الراحل طلعت زكريا ، ضمن أحداث الفيلم نجله عمر.