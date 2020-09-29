من هو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح

من هو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح

المستقلة / عقب وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح تتجه الأنظار إلى من سيخلف الأمير الراحل في الحكم، وهو الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر، وولى عهده.

ونرصد أبرز المعلومات عن ولى العهد الكويتي:

الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، وهو أخ غير شقيق لأمير الراحل صباح الأحمد الجابر، وشغل منصب ولى عهد الأمير الراحل ونائبه.

عُين وليًا للعهد في 7 فبراير 2006، بعد نحو شهر من تولي الأمير صباح الأحمد حكم الكويت.

ينص الدستور الكويتي على “يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

تولى شؤون وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والداخلية مرة ثانية، في أعوام 1978، 1988، 1991، 2003 على الترتيب.

يُحسب له ضخ دماء جديدة في قطاع الشرطة، والاستفادة من طاقات الشباب في الجهاز.

متزوج من السيدة شريفة سليمان الجاسم وله أربعة أبناء وبنت واحدة.