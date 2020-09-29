الحلبوسي ينعى الأمير صباح الأحمد الصباح

لمستقلة/ سرى جياد/نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.

وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة “باسى بالغ وقلب وقلب يعتصره الألم تلقينا نبأ وفاة الأمير الاب والشيخ القائد ورأس حكمة العرب الذي عرفناه إنسانا معطاءا وسياسيا محنكا وناصحا أمينا بوفاته فقدنا داعما للعراق ومحبا للعراقيين ومناصرا لقضايا العرب والمسلمين، عزاؤنا بفقدانه وحزننا لرحيله يوازي حزن شعبنا في دولة الكويت”.