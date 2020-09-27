التجارة تعلن عن تجهيز مادة السكر للمواطنين

المستقلة .. اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة فروع وموقع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد والمحافظات بتسلم وتجهيز كميات من السكر للمواطنين.

ونقل بيان عن مدير عام الشركة قاسم حمود منصور قوله :” ان مركز مبيعات الرصافة باشر بتجهيز مادة السكر بكمية (٩٠٠) طن لمناطق (السعدون , الكرادة , الفاروق , المثنى, خالد ابن الوليد, الاعظمية ,الخليج العربي ) ، ومركز مبيعات مجمع الإمام علي (عليه السلام) بكمية (٨١٥) طنا لمناطق( العبيدي , الحكيم , الحارث , 9نيسان ,ذات الصواري ) ، ومركز مبيعات الكرخ بكمية (١٢٣١)طنا لمناطق( الدورة , حي العدل ,الغزالية ,السيدية , حي حطين , البياع )، وفرع ديالى بكمية (٥٥٢) طنا لمناطق ( اطراف المقدادية , بلدروز , ابي صيدا , الخالص).

واشار الى ان , هذه الكميات تأتي “ضمن تعاقدات الوزارة لتأمينها ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد تعزيز المبالغ المخصصة للشراء من وزارة المالية “.