فيديو.. “من بديعة مصابني لشادر السمك” كيف أبدعت نبيلة عبيد فى أدوارها السينمائية؟

المستقلة/ منى شعلان / من حين لآخر ، تستعيد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، ذكرياتها مع أعمال السينمائية الخالدة ، فى ذاكرة الجمهور والسينما المصرية.

وشاركت الفنانة الكبيرة ، جمهورها ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، مقطع فيديو يضم عدد من مشاهدها ، من فيلمها “بديعة مصابنى” ، الذى شاركت فى بطولته مع النجمة القديرة الراحلة نادية لطفى ، وعلقت قائلة:” قصة وسيناريو وحوار محمد مصطفى سامي وحسن الامام، اخراج حسن الامام، ناديه لطفي ابدعت بتجسيد شخصية بديعه على الشاشة ويقال انا عملت شخصية ببا عز الدين كويس، المهم انتم وحشتونى”.

كما نشرت “نبيلة”، مشهدا من فيلم شادر السمك بمشاركة النجم الراحل أحمد زكى، وعلقت عليه: “فيلم شادر السمك، قصة نبيل نصار سيناريو وحوار عبد الجواد يوسف، إخراج على عبد الخالق مهندس الديكور نهاد بهجت كان من نجوم الفيلم، حيث حوّل بلاتوه ستديو نحاس إلى سوق كبير وحقيقي مماثلا لواقع شادر السمك المعروف بكل تفاصيله الدقيقة.. المعلمة جمالات بتقولكم يا مساء الورد”.

وأيضاً استرجعت نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم “الشريدة” ، وشاركت جمهورها مقطع فيديو من الفيلم معلقة: “فيلم الشريدة.. قصة نجيب محفوظ.. سيناريو وحوار أحمد صالح.. إخراج أشرف فهمى.. فيلم يدافع عن القيم الإنسانية باختلاف الظروف والثقافات”.

من ناحية أخرى ، تستعد نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد لطرح كتابها “سينما نبيلة عبيد” ، لرصد تاريخها السينمائى الحافل ، وتكشف من خلال أسرار تنشر لأول مرة عن حياتها الفنية ، وكشفت عبيد ، عن موعد اقتراب صدور كتابها قائلة :”الموعد اقترب…و صدور كتاب سينما نبيله عبيد بات قريبا جدا… موسيقى بعنوان ” حياتي” لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تعبر عن حالة الترقب والمفاجآت التي أعيشها وانتظرها… بحبكم اووى و مساء الورد على عينيكم…و طبعا شكرا مركز افنان الفن على ابداعاته الفنيه”.