“بعد ترشحها لجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا”.. حنان مطاوع توجه رسالة للجمهور

المستقلة/ منى شعلان/ رشح المخرج أحمد رشوان ، الفنانة حنان مطاوع ، لجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا عن فيلم “قابل للكسر” ، فى إطار الدورة الخامسة لجوائز أكاديمية سوتيجي Sotigui السنوية بالتعاون مع مهرجان “فيسباكو” ببوركينا فاسو، أحد أقدم مهرجانات السينما الأفريقية.

وأعربت الفنانة المصرية حنان مطاوع ، بهذا الترشح ، ونشرت صورة لبوستر فيلم “قابل للكسر” ، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستغرام، وعلقت: “اترشحت لجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا عن دورى فى فيلم قابل للكسر.. مش هقدر أوصفلكم سعادتى طبعًا، تقدروا تصوت من خلال الرابط التالى ..شكر خاص للمخرج أحمد رشوان للترشيح، يا رب اكون دايمًا عند حسن ظنكم”.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم السبت 14 نوفمبر، وسيتم التصويت بين 30 سينمائى من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ 10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضاً على موقع الأكاديمية على الانترنت لمدة شهر.

“قابل للكسر” بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، ويشارك فى الفيلم عدد كبير من الوجوه الجديدة ، تأليف ومن تأليف وإخراج أحمد رشوان.