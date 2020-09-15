الفنانة أنغام توضح حقيقة زواجها للمرة الخامسة

المستقلة/منى شعلان/ انتشرت خلال الأيام الماضية ، شائعة تفيد بزواج المطربة أنغام ، بالمايسترو المصري هاني فرحات قائد فرقتها الغنائية ، وتردد هذا الخبر بقوة ببعض المواقع الإخبارية ، دون تأكيد أو نفي من جانب الفنانة المصرية.

لتخرج عن صمتها الفنانة أنغام ، منذ قليل، وترد على هذه الشائعة ، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة :” الأخبار المتداوله عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر”.

وكانت الفنانة المصرية أنغام ، قد انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد فرحات ، بعد زواج أكثر من عام ، ليتم الانفصال دون أسباب تذكر، ويعود فرحات ، لزوجته الأولى ، وتعد هذه الزيجة الرابعة لأنغام ، وكانت تكبره بحوالي 10 سنوات.

من ناحية أخري تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 ، يوم 24 سبتمبر ، ضمن حفلات السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.