وزير النفط : الاسعار ستكون غير قادرة على الايفاء بالتزامات البلد بعد عام 2030

المستقلة … حذر وزير النفط احسان عبد الجبار من أن اسعار النفط ستكون غير قادرة على الايفاء بالتزامات البلد بعد عام 2030.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأربعاء، إن “اسعار النفط ستكون غير قادرة على الايفاء بالتزامات البلد بعد عام 2030″، لافتا الى أن “البديل للعراق هو العمل على تنمية داخلية عبر تعظيم الاستفادة من قيمة المنتوج المتمثل في الصناعة البتروكيمياوية “.

ورجح وزير النفط انتهاء اعمال تأهيل مصفى الصمود “بيجي” عام 2023 مع دخول مصفى كربلاء الى الخدمة في العام نفسه.

وأوضح أن “زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الاميركية شهدت الاتفاق على تغيير الفلسفة الاقتصادية لعمل تلك الشركات في البلاد وفق شراكة في مجال تطوير الموديل الاقتصادي”.