وزير النفط : قدمنا أكثر من 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي للمؤسسات الصحية

(المستقلة)… قال وزير النفط إحسان عبد الجبار ان الوزارة قدمت أكثر من 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات ، فيما أكد حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم الدعم الى المؤسسات الصحية.

وقال عبد الجبار في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “مجموع المبالغ المصروفة لدعم وزارة الصحة والجهات الساندة لها بلغت بالدينار العراقي 3 مليارات و342 مليون و650 الف دينار، (بالإضافة إلى) 11 مليون و150 ألف دولار”.

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ “تم تقديمها كدعم مالي لتأهيل وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي في بغداد والمحافظات كتأهيل فنادق المدينة الرياضية في البصرة ومعرض بغداد الدولي وملعب الشعب وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات الضرورية واسطوانات الأوكسجين وتأهيل مراكز حجر المصابين بالفيروس في بغدادَ والمحافظات”.

وأضاف عبد الجبار أن “المساعدات تضمنت أيضاً القيام بحملات التعفير والوقاية للدوائر والساحات العامة والأحياءِ السكنية والقيام بحملاتٍ إعلامية للتوعية وللوقاية من مخاطر جائحة كورونا وتجهيز وتصنيع مواد التعقيم ومنها الجل الكحولي وتوفير السلات الغذائية للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود”.

وأكد الوزير أن “الوزارة تعمل على تقديم الأفضل والمزيد من المساهمات والمساعدات المالية والدعم اللوجستي ل‍وزارة الصحة والمحافظات والجهات الأخرى فضلاً عن تسخير الامكانات الفنية لدعم القطاع الصحي في بغداد والمحافظات “.(النهاية)