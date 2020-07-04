القوات الامريكية بالعراق تختبر منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” وسط بغداد

(المستقلة)… أفاد مصدر أمني بأن القوات الامريكية في العراق اختبرت منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت إن ” أصوات الانفجارات التي سمعت من داخل المنطقة الخضراء كانت ممارسة أمنية قامت بها القوات الأمريكية لاختبار منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”.

وأضاف أن ” طائرة مسيرة أمريكية قصفت جواً المنطقة الخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت” ، واشار أن “عملية الاختبار أجريت بعلم وتنسيق الجهات الحكومية المختصة”.

وتابع أن “القوات الأمريكية داخل مجمع السفارة الامريكية ستقوم أيضاً بإطلاق عيارات نارية وأصوات قنابل صوتية عالية لمدة ساعة لغرض التدريب”. (النهاية)