آيتن عامر تطلب الدعاء لابنها

(المستقلة)..طالبت الفنانة آيتن عامر من جمهورها ومتابعيها الدعاء لابنها يوسف، في حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، وهو ما أثار قلق حول حالته الصحية.

وعلقت آيتن عامر على منشور نشرته في صفحتها الشخصية قائلة: “ادعو لإبنى ربنا يهون علية الوجع و الألم . ربنا يحفظ كل الأطفال يا رب”. وشاركت زوجها عز العرب مطالبة الدعاء لابنها بتخطي أزمته الصحية.

من جانبها كشفت الفنانة وفاء عامر، عن تفاصيل حالة يوسف ابن آيتن عامر، شقيقتها قائلة: “ياريت كلنا ندعي له يتم شفاه على خير، كسر في الترقوة”.

آيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل فرصة تانية وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدور “ريهام” ضمن أحداث المسلسل.