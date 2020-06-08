(المستقلة).. يواجه برشلونة تهديداً بإمكانية خسارة صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان والذي يعد الهدف الرئيسي للنادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى برشلونة للتوقيع مع لاوتارو لخلافة لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن ويتعرض للكثير من الإصابات، ويرفض إنتر ميلان الدخول في مفاوضات بشأن اللاعب، الأمر الذي يجعل النادي الكاتالوني أمام خيار واحد فقط وهو دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد والتي تبلغ 111 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة يمر بضائقة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا، ولا يمكنه تلبية مطالب إنتر ميلان إلا إن نجح في إقناع اللاعبين بتخفيض رواتبهم العام القادم.

وأضاف التقرير أن مشكلة برشلونة الرئيسية تتمثل في عامل الوقت، فكلما تأخر في حسم الصفقة، ازدادت خطورة خسارة اللاعب في ظل اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.