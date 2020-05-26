اليوم..قمة الصراع على اللقب بين بايرن ميونخ ودورتموند

(المستقلة) .. يحتضن ملعب “سيجنال إيدونا بارك” معقل دورتموند، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، قمة نارية “صامتة” بين بوروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب، وقد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية البطل ضمن مباريات الجولة الــ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين وسط سعيهما إلى مواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوصا بوروسيا دورتموند.

ويدرك الفريق الأصفر جيدا أن الخسارة سوف تبخر آماله في التتويج بلقب هذا الموسم، كونه يتخلف بفارق أربع نقاط عن النادي البافاري الذي سيشدد، في حال كسبه النقاط الثلاث، قبضته على اللقب الثامن على التوالى.

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانزي فليك إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد تفوقه على دورتموند في المواسم الأربع الأخيرة حيث فاز النادي البافاري خمس مرات في المباريات السبع الأخيرة بينهما في الدوري آخرها برباعية نظيفة في ميونخ في نوفمبر الماضي.

ويعتمد الفريق البافاري على تألق مهاجم دورتموند السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده من الاهداف هذا الموسم في الدوري الى 27 هدفاً في سعيه إلى الاقتراب من الرقم القياسي المطلق في موسم واحد المسجل باسم “المدفعجي” مولر مع 40 هدفا موسم 1971-1972.

كما أن ليفاندوفسكي سجل 27 هدفا مع بايرن ميونخ في مرمى دورتموند منذ انتقاله الى صفوفه من الاخير صيف عام 2014.

في المقابل، يعوّل دورتموند على مهاجمه الواعد الدولي النروجي إرلينج هالاند (19 عاما) المنضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورج النمساوي والذي سجل 10 أهداف في 10 مباريات حتى الآن بالقميص الأصفر.

ويملك كل من ليفاندوفسكي وهالاند الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في مختلف المسابقات هذا الموسم برصيد 41 هدفا في 35 مباراة حتى الآن.

كما تقام في نفس اليوم مباريات أخرى تجمع فيردر بريمن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ واينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج وباير ليفركوزن و فولفسبورج