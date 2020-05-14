الصحة : خطة عمل محكمة يجري الاعداد لها لاحتواء جائحة كورونا خلال الايام المقبلة

المستقلة .. قالت وزارة الصحة، انها توشك ان تضع خطة عمل محكمة يجري الاعداد لها لاحتواء جائحة كورونا خلال الايام القليلة المقبلة.

واكد مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان “الوزارة ستضع خطة عمل محكمة لاحتواء كورونا خلال المدة المقبلة”، عازيا اسباب ارتفاع الاصابات بالفايروس خلال الساعات القليلة الماضية الى “زيادة الفحوصات المختبرية بعد توفر (الكتات) الخاصة بإجرائها، فضلا عن عمليات المسح الميداني لبعض المناطق للملامسين والمشتبه بهم، وكذلك عدم التزام المواطنين بشروط رفع حظر التجوال الجزئي وتنظيم التجمعات والتراخي في تطبيق اجراءات الوقاية والاستهانة بالفايروس”.

ودعا الحلفي جميع المواطنين الى “الالتزام باجراءات الوقائية الصحية للحد من ارتفاع اعداد الإصابات، فقد سجلت وزارة الصحة في وقت سابق51 اصابة بالفايروس وفي اليوم التالي سجلت 95 اصابة في العراق، وهذا امر خطير”.

واضاف انه “بعد تطبيق الحظر الجزئي ظهرت بؤر لكورونا بعد تسجيل العديد من الاصابات في بعض المناطق خلال الاونة الاخيرة وخصوصا في بغداد، بسبب عدم التزام المواطنين بالوقاية ما سبب تحولها لبؤر تفشي الجائحة”.

واوضح ان “قرار فرض الحظر الشامل خلال ايام عيد الفطر جاء خشية أن تؤدي الأسر بعض العادات الاجتماعية كالتزاور بين الأقارب والاصدقاء والصلوات والذهاب للمراقد الدينية، ما يؤدي الى حدوث تجمعات توفر بيئة ناقلة للعدوى”، مبينا ان “الايام الاخيرة من رمضان ايضا ستكون حرجة جدا نتيجة رغبة الناس بالتسوق والاستعداد للعيد وكثرة التجمعات في الاسواق العامة”.

وأكد الحلفي على ضرورة “التمسك بتحذيرات وزارة الصحة والبقاء في المنازل لمنع دخول البلاد في وضع حرج وخطير نتيجة عادات بالامكان الابتعاد عنها حاليا”.