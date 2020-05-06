الفتح : سيتم تأجيل جلسة التصويت على حكومة الكاظمي الى الخميس

المستقلة ..رجح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاربعاء، تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى يوم غدٍ الخميس.

وقال في تصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، انه “لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية، ولا يوجد أي اتفاق نهائي بين القوى السياسية على تمرير الحكومة من عدمها”، مبينا ان “الخلاف قائم على بعض مرشحي الحقائب الوزارية”.

وأضاف “حتى الآن لا حسم على الحقائب الوزارية التي عليها خلاف، ولم يتم استبدال مرشحي تلك الوزارات”، لافتا الى ان “البدلاء لا توافق واتفاق عليهم ويتم استبدالهم بشكل متكرر”، مرجحاُ “تأجيل الجلسة إلى يوم غد الخميس”.