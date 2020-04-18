الكعبي: عراقيون في الصين جهزوا 18 طنا من المساعدات لبلدهم

المستقلة .. كشف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺎﻳﺮوس “ﻛﻮروﻧﺎ”، ﻋﻦ ﻗﺮب وﺻﻮل 18 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ المساعدات المختلفة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا المرض ﻣﻦ الصين.

وقال اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحفي تابعته (المستقلة) “ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﺻل ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ العراقيين ﻓﻲ الصين وأﺑﻠﻐﻮﻧﻨﺎ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 18 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ المساعدات المختلفة ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”.

وأشار الى ان “اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻃﺎﺋﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﺗﻠﻚ المساعدات، وﺳﻨﻜﻮن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﻄﺎر ﺑﻐﺪاد”.

وأﺷﺎد اﻟﻜﻌﺒﻲ ﺑ”اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان، ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50 بالمئة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﻧﻘﺺ اﻷﻣﻮال”، ﻣﺴﺘﺪرﻛﴼ أﻧﻪ “ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺻﺎرﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ”.

وتابع أن “المواطن ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺴﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس المميت”.