صحة كربلاء تباشر بتشغيل جهاز فحص الفيروسات الجديد

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الأحد ، عن المباشرة بالتشغيل التجريبي لجهاز ” PCR ” المختبري ( ألماني المنشأ ) الخاص بفحوصات الفيروسات بضمنها الفحص المختبري للحالات المشتبه بها لفايروس كورونا المستجد ، بدلاً من إرسال العينات إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد.

وقال الدكتور صباح الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” الجهاز ، الذي استوردته وزارة الصحة ومن مناشئ عالمية رصينة ومتطورة ، سيمكن الملاكات الطبية والصحية من إجراء الفحص المختبري داخل المحافظة للكشف المبكر عن حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد “.

وأضاف إن ” الدائرة على موعد لزيارة مرتقبة لوفد وزاري بصحبة وفد من جمهورية الصين الشعبية بغية استحصال الموافقات النهائية للشروع بتشغيل الجهاز “.