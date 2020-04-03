الزرفي يتحدى المعارضين لتكليفه “لن اعتذر عن استكمال مهمتي ولن أخون دستورية التكليف

( المستقلة)…. قال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إنه سيقدم برنامجه الحكومي للبرلمان غداً السبت مرفقاً بطلب لتحديد موعد جلسة منح الثقة لتشكيلته الحكومية.

وقال الزرفي في بيان له تلقته ( المستقلة).. اليوم الجمعة “كلفت بتشكيل الحكومة دستوريا، ومشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة وعرضها على البرلمان”.

وأضاف، “غدا بإذن الله، سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى السيد رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة”.

وأشار الزرفي إلى أنه سيشكل “حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية”.

وأردف بالقول، “حكومتي ستعمل على ثلاث محاور مهمة؛ اولاً توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي.. ثانياً العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية.. وثالثاً فرض هيبة الدولة وسيادة القانون”.

وتحدى الزرفي المعارضين لتكليفه بالقول، “لن اعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن أخون دستورية التكليف وكل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية”.

ولفت إلى أن “الخيار يبقى للسادة أعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحي الثقة من أجل المسير في تطبيق البرنامج الحكومي من عدمه”.

وفي 16 أذار/مارس الجاري، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة النصر البرلمانية عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.(النهاية)