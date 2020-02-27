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مصر تقصي العراق وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب

مصر تقصي العراق وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حصد منتخب مصر بطاقة تأهله إلى نصف نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره العراقي 1-0 في ربع النهائي. 

وسجل محمود عبد المحسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، ليضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره السنغالي في الدور قبل النهائي.

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يذكر أن منتخب السنغال، المشارك ببطاقة دعوة، حقق فوزا كبيرا على البحرين بنتيجة 5-0، ليتأهل للدور نصف النهائي.

في المقابل يلتقي منتخبا تونس والمغرب في مباراة نصف النهائي الثانية.

وكان منتخب المغرب قد فاز على ليبيا 9-8 بركلات الترجيح في وقت سابق، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي، فيما تغلبت تونس على الجزائر 2-0.

وتقام البطولة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 4 مارس/أذار المقبل.

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