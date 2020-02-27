مصر تقصي العراق وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حصد منتخب مصر بطاقة تأهله إلى نصف نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره العراقي 1-0 في ربع النهائي.

وسجل محمود عبد المحسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، ليضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره السنغالي في الدور قبل النهائي.

يذكر أن منتخب السنغال، المشارك ببطاقة دعوة، حقق فوزا كبيرا على البحرين بنتيجة 5-0، ليتأهل للدور نصف النهائي.

في المقابل يلتقي منتخبا تونس والمغرب في مباراة نصف النهائي الثانية.

وكان منتخب المغرب قد فاز على ليبيا 9-8 بركلات الترجيح في وقت سابق، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي، فيما تغلبت تونس على الجزائر 2-0.

وتقام البطولة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 4 مارس/أذار المقبل.