اصابة الكورونا في بغداد جاءت من شاب عائد من ايران

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بغداد لشاب عائد من ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم ان الوزارة تبيّن اكتشافها حالة شاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من ايران وراجع احدى المؤسسات الصحية في بغداد واخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه وتبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة.

واوضح ان الشاب حاليا بصحة جيدة في احد المستشفيات الخاصة ببغداد، مشيرا الى انه تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة كافة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية.

وبهذا يكون عدد الاصابة بفيروس كورونا المستجد قد وصل الى 6 حالات في العراق بعد ان تم تسجيل الاصابة الأولى لطالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في النجف، واربع حالات لأسرة عراقية في كركوك عائدة من إيران.

من جهته افاد مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي بتفاصيل اخرى عن حالة الشاب المصاب قائلا بانه كان قد سافر من ايران ثم الى تركيا و عاد للعراق و راجع مستشفى الكرخ العام و اجريت له الفحوصات المختبرية وتبين انه مصاب بفايروس كورونا .

وقال جاسب في بيان انه كان قد وعد بالتعامل بكل شفافية مع مرض فايروس الكورونا ، كما اعلن عن احالة المصاب الى مستشفى الفرات العام للحجر وتبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في مستشفى الفرات العام.

وأعلنت أكثر من 40 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي عن إصابات بالفيروس، وجرى رصد حالات إصابة في البرازيل وباكستان والنرويج واليونان ورومانيا والجزائر، الأربعاء، للمرة الأولى.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، “فيروس كورونا المستجد” الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.(النهاية)