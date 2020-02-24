عمرو فهمي.. شاب حارب الكاف وخسر معركة السرطان

(المستقلة) – حسام الدين جمال – توفي بشكل مفاجئ مساء أمس الأحد، عمرو مراد فهمي، السكرتير التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن عمر يناهز 37 عاما، متأثرا بمرض السرطان.

من هو عمرو فهمي:

حصل فهمي على ماجستير الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة، كما حصل على دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006.

التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2015، كما عمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام 2013.

شغل فهمي منصب مدير بطولتي كأس الأمم الأفريقية في نسخة 2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

يذكر أن عمرو هو حفيد مراد فهمي، لاعب الأهلي المصري سابقا، والذي شغل منصب سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين 1961 و1982، ونجل مصطفى مراد فهمي الذي سبق له أن شغل المنصب ذاته خلفا لوالده وحتى عام 2000.

الصراع مع فساد الكاف:

عمرو فهمي تولى منصب السكرتير التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حتى إقالته في أبريل/نيسان 2019.

وأقيل فهمي من منصبه بعد خلافات مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تقدم بعدة شكاوى مالية ضده، واتهمه بالفساد المالي والإداري.

وأرسل عمرو فهمي خطاباً إلى الفيفا، اتهم فيه أحمد أحمد بمطالبته بدفع 20 ألف دولار لحسابات رؤساء بعض اتحادات كرة القدم الأفريقية، وأنه كلف خزانة الاتحاد الأفريقي 830 ألف دولار من خلال طلب بعض الخدمات من شركة فرنسية، وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من خزانة الاتحاد الأفريقي على شراء السيارات.

كذلك وجّه فهمي اتهاما إلى رئيس الاتحاد الأفريقي بالتحرش بـ4 سيدات داخل الكاف.

وبعد إقالته من منصبه، أعلن عمرو فهمي في ديسمبر/كانون الثاني 2019، ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الانتخابات المقررة عام 2021، من أجل شن حملة للقضاء على الفساد في الكاف.

وكان مقررا أن يبدأ عمرو فهمي حملته الانتخابية خلال الشهر الحالي، قبل أن يخسر معركته مع السرطان، التي لم يُعلَن عنها قبل وفاته.