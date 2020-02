عبد المنعم سعيد يكتب: الحيرة الأمريكية

<المستقلة>- اقتحم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي والأمور الاستراتيجية الكبرى في عالمنا عندما قال إن «الغرب يفوز – The West is Winning»، حيث الفوز هنا مواكبٌ للانتصار والهيمنة على العالم. هو كلام يسير في الاتجاه الذي ساد في بداية التسعينات من القرن الماضي عندما كتب فرنسيس فوكوياما عن نهاية التاريخ. ولكن المقولة تجري في عكس الاتجاه الموجود في العالم، فالولايات المتحدة تنسحب من مناطق كثيرة في الدنيا، وهي ومعها الدول الغربية تغلق أبوابها أمام بقية شعوب الأرض، وهي من نواحٍ عديدة تتفكك بفعل الانقسامات السياسية والعرقية، بل إن أهم مظاهر القدرات الغربية في السياسة والاقتصاد، وهو الاتحاد الأوروبي، تعرض لأهم اختبار عندما قررت بريطانيا قبل أربع سنوات الخروج منه واتّباع نموذج آخر للتطور ربما يكون في إطار «الكومنولث» أو الرابطة الأطلسية أو حتى تبدأ طريقاً إمبراطورياً من جديد.

الكاتب والدبلوماسي المصري جمال أبو الحسن كتب في «المصري اليوم»: «في 1970 كانت آسيا، (بما فيها اليابان)، تُسهم بنحو 19% من الناتج الإجمالي العالمي، والغرب بـ56%. اليوم، وبعد ثلاثة أجيال فقط، أصبحت آسيا تُسهم بـ43% من الناتج العالمي، والغرب بـ37%. هذا هو التحول الأهم في عالم اليوم، وهو تحولٌ يحدث بعد نحو ثلاثة قرون من هيمنة غربية على المعمورة، عسكرياً واقتصادياً وثقافياً. العالم الذي نعيشُ فيه هو أكثر تنوعاً وتعددية. هو، بالتالي، أكثر تنافسية مع احتمالات أكبر لتطور المنافسة إلى صراع مفتوح بين الأقطاب». الأرقام هكذا قد تبدو خادعة إلى حد ما حيث استفاد الغرب كثيراً من عملية إنعاش الدول التي هزمت في الحرب العالمية الثانية، أو كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية، وما بعد الانتعاش عادت الأمور إلى طبيعتها وتوازنها الجديد طبقاً للناتج المحلي الإجمالي الذي لا يعكس بالضرورة على سبيل المثال «الهيمنة الثقافية» الغربية، ولا سبْقه الشديد في مجال الفضاء والتكنولوجيا عامة؛ ومع ذلك فإن الأرقام تقضي بوجود توازنات قوى جديدة في العالم.

ولكن الحيرة الأميركية ليست واقعة فقط بين الرئيس ومعارضيه، وإنما هي واقعة بين المفكرين الاستراتيجيين. خلال شهر فبراير (شباط) الجاري، نشرت دورية «السياسة الخارجية» المرموقة ثلاثة تقديرات استراتيجية في العاشر من فبراير، وأعادت نشر مقالة صدرت في الأول من أبريل (نيسان) 1973، أي بينما الحرب الفيتنامية لا تزال جارية، والحرب الباردة لا تزال فاعلة. هذه المقالة الأخيرة عنوانها يشرح موضوعها وهو «الدفاع عن الانفصال الاستراتيجي» أو (The Case for Strategic Disengagement)، وكتبها إيرل رافينال، وعكست الحوار الدائر في أميركا في تلك الأيام. المقالات الثلاث الأخرى عكست الحيرة الجارية هذه الأيام، فكاتبها ستيفن ورثيم يسير في ذات الاتجاه لأن هناك «ثمن الصدارة»، ويتساءل: «لماذا يجب ألا تهيمن أميركا على العالم؟ أو (?The Price of Primacy: Why America Shouldn’t Dominate the World). هنا يجب التحفظ بأنه داخل التيار الذي يرى أن على أميركا الانسحاب من العالم المكلّف للغاية، فإن هناك تعريفات محافظة حذرة من التكلفة وأخرى تقدمية خائفة على القيم الأميركية للأسباب الداعية لهذا الاتجاه في الاستراتيجية العليا الأميركية. المخالفون لهذا الرأي يبدأون من نقطة مختلفة تماماً وهي أن أميركا لا تستطيع الانسحاب، بل إن مثل ذلك يعكس نوعاً من الاختلال في التقدير، ويسميها توماس رايت «حماقة التخندق: لماذا لا تستطيع أميركا الانسحاب من العالم؟» أو (?The Folly of Retrenchment: Why America Can’t Withdraw From the World).