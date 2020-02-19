صافرة عراقية لمباراة سوون وفيسيل كوبي بدوري أبطال آسيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسند الاتحاد الآسيوي مباراة سوون بلو وينجز الكوري الجنوبي مع فيسيل كوبي الياباني في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا إلى طاقم تحكيم عراقي، بقيادة مهند قاسم.

ويعاون حكم الساحة مهند قاسم كلا من الحكمين المساعدين واثق مدلل وميثم خماط، بجانب الحكم الرابع زيد ثامر.

يذكر أن آخر مباراة قارية أدارها الحكم مهند قاسم كانت بين العهد اللبناني والجزيرة الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1.

كوبي يحتل صدارة المجموعة السابعة في البطولة الآسيوية برصيد 3 نقاط بعد فوزه على جوهر دار التعظيم الماليزي 5-1 بالجولة الأولى، بينما لم يلعب سوون أي مباراة في البطولة حتى الآن، لتأجيل لقاءه مع جوانزو إيفرجراند الصيني.