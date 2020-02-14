بين حب الوطن والرسائل الرومانسية.. هكذا احتفل نجوم الفن بعيد الحب

(المستقلة) – منى شعلان/ احتفل عدد من نجوم الفن ، بعيد الحب ، والذي يوافق اليوم 14 من فبراير ، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى ، بطرق مختلفة ، تنوعت مابين تبادل رسائل الحب ، أو رسائل تهنئة موجهه للجمهور ، أو الاستعانة بصور او مقاطع فيديو خاصة بأعمالهم ، أو رسائل حب لأوطانهم.

حيث احتفلت الفنانة التونسية هند صبري، بعيد الحب ، من خلال نشر صورة من أحد أفلامها ، عبر حسابها على انستغرام ، مدون عليها جملتها الشهيرة فى فيلم “أحلى الأوقات”، وهى تقول” أنا عاوزة ورد ياإبراهيم “، وعلقت هند ، قائلة :” اليوم العالمي لعايزة ورد ياإبراهيم”.

كما احتفل الفنان الكوميدي أحمد مكي بالفلانتين بمشهد من أحد أشهر أعماله الكوميدية ، وهو مسلسل”الكبير أوى”، وذلك عبر حسابه على انستغرام ، وظهر مكي خلال الفيديو برفقة الفنانة دينا سمير غانم ، وعلق قائلا: “فالانطاينززز”.

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وجاء احتفال النجمة السورية “سلاف فواخرجى” بعيد الحب على طريقتها حيث نشرت صورة لطفلة سورية من مخيمات اللاجئين السوريين ، وعلقت على الصورة قائلة :”بعيد الحب وكل يوم وقبل ماننام ، يارب، الدفا والأمان والكرامة لولادنا البردانين بعيد عننا، ويهون وجع الحنين لغيابنا ويرجعولنا لترجع بلدنا فينا كلنا، ويحمي شبابنا اللي عم يحمونا لنقدر نكمل ونعيش ونرسم المستقبل اللي منحلم فيه ، ويزرع فينا الحب اكتر، لأنه بلا حب بتموت الروح “.

كما حرص الفنان المصري أحمد فهمى على الاحتفال، مع زوجته الفنانة هنا الزاهد ، بعيد الحب ، بنشر صورة لهما عبر انستغرام ، وعلق قائلًا: “كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتى”.

كما نشرت الفنانة المغربية جنات ، مقطع فيديو ، عبر انستغرام ، برفقة زوجها وابنتها ، وهم داخل المنزل ، وعلقت قائلا :” هابى فلانتين”، كما نشر زوجها المحامى المصري محمد عثمان نعمان ، صورة لهما وعلق قائلا :” اللهم احفظ لي زوجتي، وأدم علي نعمه حبي لها وحبها لي مدي الحياة .. عيد حب سعيد”.

كما نشرت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، صورة مع زوجها وابنتها، وظهرت ريا وهى تقبل زوجها وعلقت

قائلة :”بالفلانتين والحب يملأ قلوبكم ودياركم”.