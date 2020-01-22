نائب يحمّل الحكومة والجهات الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشط مخلد عواد

(المستقلة)..طالب النائب هوشيار عبدالله الجهات الأمنية بالكشف عن مصير الناشط المتظاهر مخلد عواد فوراً، محملاً حكومة تصريف الأعمال والجهات الأمنية المسؤولية عن سلامته .

وقال عبد الله ، اليوم :” ان الناشط المتظاهر في ساحة التحرير وساحات الاعتصامات في بقية المحافظات مخلد عواد (من سكنة الحمزة الشرقي في محافظة الديوانية) اختفى في الساعة السابعة من مساء الأحد الماضي أثناء توجهه من بغداد الى الناصرية للمشاركة في التظاهرات السلمية، وفقد الاتصال به قرب سيطرة البطحاء “.

وأضاف:” ان ذويه راجعوا مراكز الشرطة والمستشفيات وبحثوا عنه ولم يعرفوا أي شيء عن مصيره حتى الآن “.

وتابع :” في الوقت الذي نطالب فيه الجهات الأمنية بالكشف عن مصيره فيما لو كان معتقلا، نحمَل حكومة تصريف الأعمال والجهات الأمنية المسؤولية عن سلامته، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً “.