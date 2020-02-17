34 نائب من الكتل السنية ضمن كابينة علاوي الوزراية

المستقلة .. اصدر 34 نائبا من القوى السنية “تحالف الوطن اولا و المشروع العربي العدل والاحسان وجبهة الانقاذ والتنمية” بيانا لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشان اختيار وزراء مستقلين شريطة عدم تسمية اي وزير متحزب من اي طرف كان.

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وقال بيان مشترك تلقته “المستقلة” ان ” تحالف الوطن اولا و المشروع العربي العدل والاحسان وجبهة الانقاذ والتنمية والمؤلفة من 34 نائبا اتفقوا على دعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في اختيار وزراء مستقلين في حكومته شريطة عدم تسمية اي وزير متحزب من اي طرف سياسي كان”.

واضاف ان “علاوي مطالب بالاسراع في تقديم كابينته الوزارية في اسرع وقت ممكن”،مطالبين البرلمان بالانعقاد والتصويت على كابينه الوزارية”.