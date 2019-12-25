)المستقلة )/حيدر حسين المشرف/..جهزت دائرة صحة ذي قار عدد من المؤسسات الصحية باجهزة حديثة واسرة وكراسي اورام سرطانية .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” قسم الحروق في مستشفى الحسين التعليمي زود ب 28 سريرا طبيا ، كما وجهز مركز الحروق والذي ما زال قيد الانشاء باجهزة متطورة وحديثة “.

ولفت الى ” تجهيز مركز الاورام السرطانية في مستشفى الحبوبي التعليمي بكراسي اورام سرطانية عددها 20 كرسيا ، اضافة الى تزويد مؤسسات صحية ب 10 اسرة خاصة بالعمليات “.