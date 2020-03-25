333 حالة كورونا في لبنان.. وهذا ما قالته وزيرة مصابة
( المستقلة)….. أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الأربعاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه أنه “لغاية تاريخ 25/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.
بناء عليه تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها. وقد تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى، وجاءت النتيجة سلبية”.
في سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي للوزيرة السابقة مي شدياق في بيان نقلاً عنها، الاثنين، أنه بعد عودتها من باريس الأسبوع الماضي، ظهرت لديها بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس كورونا، فعمدت فوراً إلى الحجر المنزلي.
وقالت روت شدياق تفاصيل ما حصل معها : “أجريت السبت الماضي فحوصاً طبية في مستشفى أوتيل ديو للتأكد من سبب العوارض. وظهرت النتائج، الاثنين، وكانت إيجابية، فتأكدت إصابتي بكورونا. عندها توجهت فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
كما لفتت إلى أن “فترة انتظار النتيجة تكون حرجة بعض الشيء، لأنك تشعر بالعوارض وتقول إن الأمر قد يكون مجرد إنفلونزا. فالعوارض نوعاً ما متشابهة.
ولذلك فضلت أن أقوم باختبار كورونا وتبين أن النتيجة إيجابية”.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت، السبت، تكليف القوى الأمنية كافة بالتشدد في تنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم، في حلقة جديدة من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس.( النهاية)
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