33 إصابة جديدة بكورونا في مصر

المستقلة /أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن هناك 11 حالة على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحي، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم.

وأضافت أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، موضحة أن حالة المواطن المصري الذي أصيب بكورونا تم نقله للحجر الصحي وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.

وأشارت زايد إلى أن المختصين قاموا بتحليل عينات 171 شخصا كانوا على الباخرة، حيث أظهرت النتائج أن 11 حالة تحليلاتها سلبية من 12 الذين تم الإعلان عنهم يوم الجمعة، فيما ثبتت إصابة 33 آخرين، من 45 حالة سيتم نقلهم للحجر الصحي.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن مصر من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضح مدبولي أنه وبمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومع كل المحيطين بهم.