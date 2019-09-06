معرض للكاتلوجات الالمانية في البصرة

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. اختتمت في محافظة البصرة معرض اعمال الكتالوجات الالمانية الذي نظمه مكتب الارتباط الألماني للصناعة والتجارة في العراق بحضور وكيل وزارة التجارة، والحكومة المحلية بالمحافظة، واتحادي المقاولين ورجال الاعمال ، وغرف التجارة والصناعة البصرة، ورجال المال والأعمال من الجانب العراقيّ ومن الجانب الألمانيّ.

وقال محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ اثناء المعرض الذي حضرته الوكالة (المستقلة) إنهُ “لشيء مفرح أن نجد القطاع الخاص العراقيّ البصريّ بتواصلٍ وتعاون مع مكتب الارتباط الألمانيّ لإدارة مثل هكذا حدث مهم في المحافظة”،

وأضاف “تأخرنا كثيراً بوصول الشركات الألمانيّة إلى البصرة، وهي شركات مثابرة وتتميز بالجودة العالية وبخدمات ما بعد البيع، ونحن كحكومة محليّة نرحب بدخولهم وتعاونهم مع القطاع الخاص للنهوض بواقع المحافظة التجاريّ والصناعيّ”.

وتابع القول “بدأنا بخطوات متقدمة تسبق المحافظات الأخرى لإعادة بناء البصرة، وسنكون من الداعمين للشركات الرصينة ولرجال الأعمال والقطاع الخاص، ولن يتوقف تقدم البصرة حتى توصف المدينة بجوهرة الخليج العربيّ كما كانت توصف سابقاً”.

الى ذلك قال رئيس غرفة تجارة البصرة ماجد موزان لـ (المستقلة ) ” نسعى من خلال تنظيم هكذا معارض ومؤتمرات الى ان تأخذ الشركات الرصينة دورها في العراق خصوصا الالمانية من خلال سعينا لان تكون في البصرة وكالات مباشرة مع الشركات الالمانية دون الحاجة الى وسطاء من دول اخرى ”

واوضح ” نسقنا مع غرفة التجارة الالمانية من اجل اقامة هذه المعرض على ان ينتقل بعدها الى داخل المؤسسات في البصرة “.

وطالب موزان الحكومة العراقية بأن ” يكون هناك قرار جديد حول تنظيم عمليات الاستيراد من شركات الدول الاخرى مالم يكن لهم وكيل حصري او موزع في العراق ” ،

واضاف أننا ” نعمل من اجل دخول الشركات الرصينة فقط للعراق وليس اي شركة “.4

من جهته قال مفوض غرفة التجارة الالماني أوليفر أهمس ” ان معرض الكتالوجات الذي اقيم في محافظة البصرة خطوة متقدمة في المحافظة بعد ان اقمناه في العاصمة بغداد ومحافظة اربيل ”

واشار الى انها ” فرصة مهمة ان يلتقي رجال الاعمال المان مع رجال الاعمال العراقيين والحكومة المحلية من اجل تطوير التجارة والصناعة هنا “.

يذكر إن معرض الكتالوجات الألمانيّ الذي أقيم في “فندق البصرة الدوليّ الشيراتون يوم الخميس الموافق لـ 5 أيلول 2019, يقدم المعرض خدماتهُ في مجالات (الأدوية، والنفط والغاز، والطاقة،والاستشارات القانونيّة، والرعاية الصحيّة، وتدوير النفايات، وبناء الطرق، والإسكان)