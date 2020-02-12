300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد

المستقلة/ أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، اليوم الأربعاء، أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنهم.

وقال في بيان رصدته المستقلة إن “تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول”، وأضاف أنه “بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنهم، هناك 300 عائلة فلسطينية في بغداد أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل مهددين بالتشرد في العراق”.