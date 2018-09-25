30 قاضياً جديداً يؤدون القسم للعمل في المحاكم العراقية

(المستقلة) …. أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن 30 قاضياً جديداً أدوا القسم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان للعمل في المحاكم العراقية.

وقال المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “30 قاضياً جديداً رددوا القسم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى للعمل في المحاكم العراقية”.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بحسب البيان، القضاة الجدد إلى “تطبيق القانون بحياد والابتعاد عن التجاذبات السياسية”، مضيفاً أن “ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء الأعلى حق لا يمكن التنازل عنه، وقانون ضمه صدر متأخراً”.